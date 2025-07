Chi versa le imposte sul reddito e quanto paga – La tabella interattiva sui dati del Mef

Scopri chi versa le imposte sul reddito in Italia e quanto pagano realmente i contribuenti nel 2024, analizzando dati aggiornati del MEF. La nostra tabella interattiva svela i numeri dell’Irpef suddivisi per fasce di reddito, offrendo uno sguardo dettagliato sulla distribuzione fiscale. Un quadro completo che aiuta a comprendere meglio il peso delle imposte e le differenze tra le varie categorie di contribuenti. La situazione di milioni di italiani merita attenzione e chiarezza.

L’elaborazione del Fatto quotidiano sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2024, relative all’anno 2023. I numeri della nostra tabella interattiva sull’Irpef pagata dai contribuenti suddivisi per fasce di reddito non comprendono i redditi da capitale, assoggettati a regimi sostitutivi di favore. E non fotografano la situazione degli 1,9 milioni di autonomi con ricavi fino a 85mila euro che godono della conveniente flat tax al 15%. LA TABELLA INTEGRALE. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it