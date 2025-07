PS Plus Extra e Premium | Tutti i giochi gratis di luglio 2025

Preparati a un luglio 2025 ricco di emozioni e sorprese con PS Plus Extra e Premium! Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratuiti che arriveranno a partire dal 15 luglio, offrendo agli abbonati una vasta gamma di titoli imperdibili. Dai blockbuster sci-fi alle divertenti simulazioni, questa selezione promette di soddisfare ogni gusto videoludico. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità e di arricchire la tua libreria di gioco…

Sony ha finalmente ufficializzato i nuovi giochi PS Plus Extra e Premium in arrivo a luglio 2025, confermando gran parte delle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti. A partire da martedì 15 luglio, gli abbonati ai due tier superiori del servizio PlayStation potranno mettere le mani su una selezione ricchissima di titoli che spaziano tra generi e stili diversi: dagli action sci-fi alle simulazioni, dai giochi per famiglie ai grandi classici della storia PlayStation. Tutti i giochi PS Plus Extra e Premium di luglio 2025. Il protagonista assoluto è senza dubbio Cyberpunk 2077, il celebre gioco di ruolo firmato CD Projekt RED, che dopo il sorprendente successo della versione per Switch 2 approda anche nella libreria PS Plus. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - PS Plus Extra e Premium: Tutti i giochi gratis di luglio 2025

In questa notizia si parla di: luglio - giochi - plus - extra

10 giochi imperdibili da giocare a luglio - Luglio 2025 si conferma il mese dei giochi da non perdere, con titoli che stanno già facendo parlare appassionati di tutto il mondo.

PlayStation Plus Extra e Premium: c'è Cyberpunk 2077 tra i giochi di luglio! Vai su X

Ecco annunciati i giochi di luglio su PlayStation Plus Extra e Premium: Cyberpunk 2077 - disponibile da oggi Abiotic Factor - dal 22 luglio Banishers: Ghosts of New Eden - dal 15 luglio Planet Zoo- dal 15 luglio https://blog.it.playstation.com/2025/07/09/catalog Vai su Facebook

Catalogo dei giochi Plus di luglio: Cyberpunk 2077, Abiotic Factor, Banishers: Ghosts of New Eden e non solo; PlayStation Plus: oggi scopriremo i giochi Extra e Premium di luglio, uno è già confermato; PS Plus Extra/Premium, svelati i giochi di luglio: in arrivo 12 titoli tra cui Cyberpunk 2077.

I giochi di luglio su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati - Sony ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi in arrivo a luglio nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium. Segnala msn.com

PS Plus Extra/Premium, svelati i giochi di luglio: in arrivo 12 titoli tra cui Cyberpunk 2077 - Tutti disponibili senza costi aggiuntivi a partire dal prossimo martedì, ad eccezione di Cyberpunk 2077 e Abiotic Factor. Da it.ign.com