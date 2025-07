Il 40% dell’Irpef arriva da chi guadagna meno di 50mila euro E la fascia tra 29 e 35mila versa il 12% Tutti i numeri

L'Irpef italiano rivela profonde disuguaglianze: il 40% delle entrate provenienti dai contribuenti con redditi sotto i 50mila euro deriva da lavoratori e pensionati, mentre pochi super-ricchi contribuiscono in proporzione minima. La distribuzione fiscale appare iniqua, con una fetta significativa di imposte che grava sui salari medi e bassi. È ora di riflettere su un sistema più equo e sostenibile, perché solo ridisegnando le regole potremo garantire giustizia fiscale per tutti.

Un’imposta che grava quasi per l ’85% su lavoratori dipendenti e pensionati e viene pagata per il 40% da chi guadagna meno di 50mila euro. Con la fetta più grossa ( 12,7% ) a carico di quei 4,3 milioni di contribuenti che portano a casa tra 29mila e 35mila euro, vale a dire 2.500 euro lordi al mese considerando anche tredicesima e quattordicesima. Mentre i 145mila italiani (un misero 0,34% del totale) che dichiarano oltre 200mila euro si accollano il 10,7% dell’esborso. L’elaborazione del Fatto quotidiano sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2024, relative all’anno prima, conferma le storture del sistema fiscale italiano, risultato di 50 anni di erosione della base imponibile dell’Irpef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il 40% dell’Irpef arriva da chi guadagna meno di 50mila euro. E la fascia tra 29 e 35mila versa il 12%. Tutti i numeri

