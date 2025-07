Scuola concorso Pnrr 1 e ritardi nell’attivazione dei corsi di abilitazione | il ministero interviene

Per i vincitori del concorso PNRR 1, nonostante i ritardi nell’attivazione dei corsi di abilitazione, arriva una buona notizia: il Ministero garantisce l’assunzione entro il 31 dicembre 2025, purché si abilitino entro quella data. L’Anief esulta per aver ottenuto questa certezza, frutto anche della pressione del sindacato e dell’attenzione mediatica. La vicenda, seguita da Il Fatto Quotidiano, testimonia come la perseveranza possa fare la differenza nel mondo della scuola.

A tutti i vincitori del concorso Pnrr 1, nonostante i ritardi dell’attivazione dei corsi di abilitazione, sarà garantita l’assunzione o a tempo determinato o indeterminato se riusciranno ad abilitarsi entro il 31 dicembre 2025. Ad annunciare la novità è l’ Anief che esulta per il risultato raggiunto grazie anche alla pressione del sindacato. Ilfattoquotidiano.it nei mesi scorsi aveva già seguito la questione sollevata da maestri e professori precari che stavano facendo il corso alla “Carlo Bo” di Urbino. Una situazione complessa: da una parte ci sono i vincitori di concorso ovvero coloro che hanno preso almeno un punteggio di sufficienza ma sono nell’ambito del numero dei posti messi a concorso; dall’altra chi ha superato il punteggio minimo, ma non rientra nel novero dei posti e non si può considerare tecnicamente un vincitore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scuola, concorso Pnrr 1 e ritardi nell’attivazione dei corsi di abilitazione: il ministero interviene

