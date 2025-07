Sequestro di articoli falsi anche gadget della squadra del Napoli

Sequestro di articoli falsi e gadget del Napoli: un’azione decisa della Guardia di Finanza per tutelare i tifosi e il marchio. Migliaia di prodotti contraffatti, tra bigiotteria e magliette, sono stati sequestrati nelle zone più affollate di Napoli. Un intervento che sottolinea l’importanza di combattere la contraffazione e proteggere l’autenticità del patrimonio culturale e sportivo della città. La lotta contro le imitazioni continua senza sosta, perché autenticità e legalità sono valori irrinunciabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Articoli di bigiotteria, prodotti con marchi contraffatti eo insicuri, migliaia di giocattoli e 4mila gadget, magliette recanti i marchi e le effigi non autorizzati della ‘Ssc Napoli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza durante una serie di controlli effettuati nelle zone della città di Napoli maggiormente affollate dai turisti, con il lungomare Caracciolo e la centralissima Via Toledo, prese d’assalto da diversi venditori ambulanti irregolari, specialmente nelle ore serali. Otto persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione mentre altre due invece sono segnalate in quanto vendevano merce senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestro di articoli falsi, anche gadget della squadra del Napoli

