Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, accusandola di aver collaborato con la Corte penale internazionale contro cittadini statunitensi e israeliani. Questa decisione, annunciata dal Dipartimento di Stato e derivante da un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, segna un nuovo capitolo nelle tensioni diplomatiche e solleva interrogativi sulla libertĂ di denuncia e il ruolo delle istituzioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, accusandola di aver collaborato con la Corte penale internazionale in procedimenti contro cittadini statunitensi e israeliani. Lo ha comunicato il Dipartimento di Stato, spiegando che le misure rientrano in un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump a febbraio per contrastare le azioni della Corte nei confronti di funzionari americani o di Paesi alleati. Le sanzioni prevedono il blocco di eventuali beni negli Stati Uniti e il divieto d’ingresso nel Paese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli Stati Uniti hanno sanzionato Francesca Albanese

