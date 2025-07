Nave russa nelle acque italiane si alzano in volo i nostri aerei militari | cosa sta succedendo

Un avvistamento che desta preoccupazione: una nave russa nelle acque italiane e i nostri aerei militari pronti a decollare. La presenza del rimorchiatore MB-119 “Jakob Grebelsky” nello Stretto di Sicilia suggerisce un possibile incremento delle tensioni e delle attività strategiche nel Mediterraneo. Mentre le navi russe si muovono in aree sensibili, il nostro cielo si riempie di ali da combattimento, segno di una possibile escalation diplomatica e militare. La situazione si fa sempre più complessa e da seguire con attenzione.

Un rimorchiatore della Marina russa, identificato come MB-119 “Jakob Grebelsky”, è stato avvistato mentre attraversava lo Stretto di Sicilia in direzione Est. La segnalazione arriva dal sito di monitoraggio Itamilradar, che ha rilevato la rotta e la velocitĂ dell’unitĂ navale, stimata intorno agli 11 nodi. La nave è nota per aver scortato unitĂ strategiche della flotta russa, incluso almeno un sottomarino della classe Kilo. L’avvistamento ha immediatamente attivato le misure di sorveglianza italiane. Un ATR P-72A dell’ Aeronautica Militare, matricola MM62281, è decollato dalla base di Sigonella per monitorare i movimenti della nave russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it