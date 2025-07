Dopo i titoli di coda del Superman di James Gunn c' è una scena da non perdere

Dopo i titoli di coda del nuovo Superman di James Gunn, una scena da non perdere si svela come il vero clou del film. Questo reboot promette di superare ogni aspettativa, offrendo un'esperienza unica ai fan e agli amanti del genere. Scopriamo insieme cosa rende questa sequenza così memorabile e perché vale la pena restare seduti fino alla fine. Preparatevi a rimanere senza fiato!

Un film su Superman diretto da James Gunn sembra già di primo acchito un'idea fantastica e appena sono usciti i primi dettagli è risultato ben chiaro a tutti che il regista non aveva l'intenzione di limitarsi a soddisfare le aspettative dei fan, ma di andare decisamente oltre. L'ultima fatica di Gunn ha come protagonisti David Corenswet nei panni di Clark KentSuperman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor. Il regista ci ha tenuto a specificare che non è solo un'avventura di supereroi, ma una storia in cui si cerca di mostrare la realtà in cui viviamo, attraverso il punto di vista di un "alieno" destinato a diventare uno dei più grandi eroi del pianeta.