Napoli rifiutata l’offerta del Galatasaray per Osimhen L’amico dell’attaccante | Non si presenterà in ritiro

Un colpo di scena scuote il calcio internazionale: il Napoli ha infatti respinto l’offerta del Galatasaray per Osimhen, con l’attaccante che non si è presentato al ritiro. A svelare il retroscena è Buchi Laba, amico e collega di Victor Osimhen, che conferma il rifiuto del club partenopeo. La trattativa si fa sempre più calda, ma cosa riserverà il futuro dell’attaccante nigeriano? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Clamoroso annuncio del giornalista ed amico di Victor Osimhen, Buchi Laba. Da sempre vicino alle vicende del calciatore nigeriano, su X scrive l'evoluzione della trattativa tra SSC Napoli e Galatasaray per la cessione dell'attaccante, con il club partenopeo che avrebbe declinato la proposta proveniente dalla Turchia. "Il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta del Galatasaray,

