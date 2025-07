Massiccio attacco russo a Kiev 2 morti e 14 feriti

Kiev si risveglia sotto un violento attacco russo, con due vite spezzate e quattordici persone ferite in un devastante raid notturno di droni e missili. La capitale ucraina ancora una volta si trova nel mirino del conflitto, testimoniando la dura realtà di una guerra che non dà tregua. La notizia di oggi ci ricorda quanto sia fragile la pace e quanto sia urgente trovare soluzioni durature per la stabilità della regione.

(Adnkronos) – Kiev ancora nel mirino. Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi con droni e missili, che nella notte hanno colpito la capitale ucraina come riporta The Kyiv Independent. "Purtroppo registriamo due decessi – ha scritto Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città -. Queste persone sono state . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

