ippodromo csn critica la proroga

L’ippodromo del Savio, simbolo storico di Cesena, si trova al centro di un acceso dibattito sulla sua futura gestione. La decisione dell’amministrazione comunale di estendere la concessione fino al 2037 ha suscitato forte opposizione da parte di Cesena Siamo Noi, che ha presentato un emendamento per riconsiderare questa proroga. È fondamentale trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del patrimonio locale.

L’orientamento dell’amministrazione comunale di prorogare la concessione dell’ Ippodromo del Savio alla società HippoGroup fino al 2037 non piace al gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi. I consiglieri della lista civica Denis Parise e Marco Giangrandi hanno presentato un emendamento alla delibera di proroga. "Ribadiamo il nostro massimo sostegno alle imprese che operano sul territorio, ma riteniamo che una proroga così lunga, senza reali contropartite per la città, sia fortemente sbilanciata a favore del concessionario privato. Per questo chiediamo con forza che parte degli spazi e delle attività dell’impianto vengano destinati gratuitamente o a tariffe calmierate alle associazioni che si occupano di disabilità e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it