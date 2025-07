Il Lazio vuole ridurre i vincoli per i distributori di benzina | meno verifiche e impianti anche nei centri storici

Il Lazio si appresta a semplificare le regole per i distributori di benzina, con meno verifiche e impianti anche nei centri storici. Dopo l’incidente di via dei Gordiani che ha acceso il dibattito sulla sicurezza urbana, la nuova normativa mira a facilitare l’apertura di nuovi punti vendita. Ma questa rivoluzione normativa solleva anche importanti questioni sulla sicurezza pubblica e il equilibrio tra progresso e tutela dell’ambiente urbano.

L’ esplosione del 4 luglio in un distributore di carburante di via dei Gordiani, nella periferia est di Roma, ha acceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti nelle zone urbane. L’incidente arriva a poche settimane dall’approvazione in Consiglio regionale dell’articolo 9 della Proposta di legge 171, una norma che rivoluziona le regole per l’apertura e la gestione dei distributori nel Lazio. L’articolo 9, inserito in un piĂą ampio pacchetto, è criticato dalle opposizioni e associazioni perchĂ© finirebbe per snellire le procedure autorizzative riducendo vincoli urbanistici e ambientali: elimina le distanze minime obbligatorie tra distributori, allunga da 10 a 15 anni l’intervallo per le verifiche di sicurezza sugli impianti, e introduce la possibilitĂ di installare nuovi distributori anche in aree vincolate come i centri storici o zone di pregio paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il Lazio vuole ridurre i vincoli per i distributori di benzina: meno verifiche e impianti anche nei centri storici”

In questa notizia si parla di: lazio - distributori - impianti - vuole

“Il Lazio vuole ridurre i vincoli per i distributori di benzina: meno verifiche e impianti anche nei…; Un Consiglio sostenibile, presentate le azioni della Pisana per ridurre l'inquinamento ambientale; CINEMA: ONLINE L’AVVISO PER DISTRIBUTORI INDIPENDENTI, DOMANDE AL VIA DA OGGI.

| Regione Lazio | CITTADINI-FORMAZIONE-ISTITUTI TECNICI SUPERIORI ... - Chi segue un percorso ITS in questo ambito ama occuparsi di progettazione degli impianti, di trasformazione e distribuzione dell’energia, di valutazione energetica, di costruzione e gestione di ... Da regione.lazio.it

Elenco degli ITS del Lazio - Chi segue un percorso ITS in questo ambito ama occuparsi di progettazione degli impianti, di trasformazione e distribuzione dell’energia, di valutazione energetica, di costruzione e gestione di ... Segnala regione.lazio.it