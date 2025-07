Crolla un tunnel operai intrappolati sottoterra | soccorsi in corso

Una tragedia si svolge nel cuore di Wilmington, quartiere industriale di Los Angeles, dove un crollo in un cantiere sotterraneo ha intrappolato una quindicina di operai a diversi metri di profondità. Le squadre di soccorso sono tempestivamente intervenute, ma il rischio e l’incertezza aumentano ad ogni istante. La speranza di ritrovare vivi i lavoratori resta viva: l’intera comunità aspetta con il fiato sospeso gli aggiornamenti ufficiali.

Paura a Wilmington, quartiere industriale di Los Angeles, per un crollo avvenuto nella serata di ieri in un cantiere sotterraneo. Una quindicina di operai è rimasta intrappolata a diversi metri di profondità. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. È accaduto tutto poco dopo le 20:00 locali di mercoledì 9 luglio, in un tratto sotterraneo di un cantiere situato nel 1700 block di South Figueroa Street, nel quartiere portuale di Wilmington, a sud di Los Angeles. Un improvviso cedimento strutturale ha fatto collassare una parte del tunnel industriale in fase di scavo, bloccando almeno 15 operai nei livelli più profondi dell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crolla un tunnel, operai intrappolati sottoterra: soccorsi in corso

