L' oro è a 3.330,60 dollari l' oncia +0,29%

L’oro si risveglia leggermente in rialzo, attirando l’attenzione di investitori e appassionati. Con il contratto ad agosto a 3.330,60 dollari l’oncia, segnala una certa fiducia nel metallo prezioso, riflettendo le dinamiche economiche globali. In questo contesto di lieve ripresa, analizziamo cosa ci riserva il mercato dell’oro nelle prossime settimane e quali opportunità si prospettano per gli investitori.

Oro in lieve aumento in avvio di giornata: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.330,60 dollari l'oncia (+0,29%). Il contratto spot è a 3.322,13 dollari (+0,26%).

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

