Cosa fare oggi a Bologna eventi di giovedì 10 luglio

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Bologna! La città si anima con una ricca proposta di eventi dedicati alla musica, al cinema e alla cultura, perfetti per trascorrere queste giornate all'insegna del divertimento e della scoperta. Dai concerti alle proiezioni, ogni angolo offre qualcosa di speciale. Non perdere l’occasione di immergerti nell’atmosfera vibrante di Bologna: ecco cosa fare oggi e nei prossimi giorni!

Bologna, 10 luglio 2025 – Sta per concludersi un'altra settimana e la città si prepara per il weekend riempiendo il suo calendario con eventi all'insegna della musica. Giovedì 8 luglio spettacoli, concerti e rassegne culturali a cui non è possibile mancare. Si inizia al Modernissimo alle 17, con la proiezione di ' Blood Simple ' dei fratelli Coen; Alle 17.45, l'incontro 'Buon compleanno Odette!' a Porta Pratello per il centenario della nascita di Odette Righi Boi, con vari ospiti speciali in programma; Alle 18.30, la rassegna di visite guidate 'Bologna profondo rosso: delitti e passioni in Certosa' al cimitero della Certosa; Alle 19, l'evento ' La Notte delle Meraviglie ' alla sede della Fondazione Ant; Alle 21 in Montagnola due eventi: per la rassegna 'Frida nel Parco' suona 'Dos Duo Onirico Sonoro', mentre al Montagnola Republic il dj set di Bassi Maestro nell'evento 'Man VS Vinyl'; Alle 21.