Volti cesenati a Romagna Acque Cambio ai vertici della società

Romagna Acque, la società che tutela il nostro prezioso patrimonio idrico, si rinnova con un tocco cesenate ai vertici. Con l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione, guidato dall’avvocato Fabrizio Landi, si apre un capitolo di innovazione e impegno per il futuro della gestione delle risorse acqua in Romagna. Un cambio ai vertici che promette nuovi orizzonti: scopriamo come questa svolta influenzerà il territorio e i cittadini.

Nuovi vertici nel mondo di Romagna Acque. E sono proprio delle figure cesenati a dominare (da poco più di 24 ore) nella realtà della società pubblica (con sede a Forlì) che gestisce il servizio idrico integrato in Romagna. È stato eletto ieri il nuovo consiglio di amministrazione di Romagna Acque - Società delle Fonti, che manterrà la carica per il prossimo triennio. Il nuovo presidente è l'avvocato cesenate Fabrizio Landi, che prende il posto di Tonino Bernabè, che si congeda dopo la bellezza di dodici anni di carriera e quattro mandati. Cesenate, classe 1968, l'avvocato Fabrizio Landi è stato anche consigliere comunale a Cesena e segretario territoriale del Pd.

