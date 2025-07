se la legge islamica supera quella italiana

In un mondo sempre più multietnico, la domanda sulla supremazia delle leggi religiose rispetto a quelle civili è cruciale. La convivenza pacifica e il rispetto dei diritti fondamentali richiedono che la legge civile italiana prevalga, garantendo uguaglianza e libertà per tutti. Ma come si integra questa esigenza con le diverse espressioni di fede? La risposta, chiara e ferma, è che la legge religiosa non può sovvertire i principi della nostra Costituzione e dei nostri valori.

La questione, con parte della comunità islamica, è sempre la stessa: ha il primato la legge religiosa (sharia) su quella civile, o è quella civile la fonte primaria che regola la nostra convivenza sociale? Può la legge religiosa non tenere conto dei limiti imposti a tutti i cittadini che abitano in Italia, che siano o no italiani, e operare in contrasto con le leggi civili e i valori fondamentali della nostra Costituzione? Evidentemente no perché, altrimenti, non sarebbe più l’Italia una Repubblica democratica ma una Teocrazia, cioè sarebbe come è l’Iran di Khamenei – che è capo supremo politico e religioso –, in cui vige la legge religiosa in barba a tutte le Carte internazionali dei diritti umani. 🔗 Leggi su Panorama.it