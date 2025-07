Auto diesel Euro 5 | Il rinvio dello stop è l’ennesima misura populista E l’Italia arranca tra ritardi e condanne

L’Italia si trova ancora una volta a rincorrere le proprie promesse ambientali, tra misure populiste e ritardi cronici. Il rinvio dello stop alle auto diesel Euro 5, annunciato come una tutela per i cittadini, nasconde il peso reale dell’inquinamento: costi stimati al 6% del PIL tra il 2024 e il 2030. È ora di affrontare il problema con decisione, perché il benessere di tutti non può aspettare.

“È l’ennesima misura dilatoria populista. Si finge di voler tutelare chi guida mezzi altamente inquinanti, e oramai vecchi anche di quindici anni, ma non si dice che i costi stimati dell’ inquinamento atmosferico, in Italia, tra il 2024 e il 2030, sono il 6% del Pil nazionale”. Con queste parole Transport & Environment, Clean Cities Campaign, Cittadini per l’Aria e Comitato Torino Respir a hanato il posticipo di un anno al blocco degli Euro 5 a dottato con un emendamento al decreto Infrastrutture, ricordando anche le tre condanne a carico dell’Italia, da parte della Corte di Giustizia Europea, per il sistematico superamento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto diesel Euro 5: “Il rinvio dello stop è l’ennesima misura populista”. E l’Italia arranca tra ritardi e condanne

In questa notizia si parla di: euro - ennesima - misura - populista

Il capogruppo Pettinari: "Ennesima variazione di bilancio milionaria, ma mai un euro contro le occupazioni abusive" - Il capogruppo Pettinari solleva forti dubbi riguardo all’ennesima variazione di bilancio milionaria che, pur destando preoccupazioni tra i revisori dei conti, sembra trascurare un problema cruciale: le occupazioni abusive.

Auto diesel Euro 5: “Il rinvio dello stop è l’ennesima misura populista”; Euro 5 Diesel: Per Salvini il diritto alla salute può attendere un altro anno; Stop al blocco per i diesel Euro 5: rinvio e nuove regole per la Pianura Padana.

Auto diesel Euro 5: “Il rinvio dello stop è l’ennesima misura populista”. E l’Italia arranca tra ritardi e condanne - L'Italia posticipa il blocco dei diesel Euro 5 mentre uno studio mostra come l'elettrificazione potrebbe salvare l'industria auto europea ... Secondo ilfattoquotidiano.it

La mossa populista delle firme 'No Euro' di Grillo, numeri alla mano ... - Beppe Grillo alla presentazione del referendum sull'Euro (foto LaPresse) La mossa populista delle firme 'No Euro' di Grillo, numeri alla mano, è un fallimento totale. Riporta ilfoglio.it