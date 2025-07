Congedo mestruale ora lo introduce anche un liceo di Potenza | Altri seguano il nostro esempio

Un'innovativa misura di sostegno alle studentesse, già adottata da un liceo di Potenza, apre nuove strade per il benessere femminile nel mondo scolastico. Ora, anche altre scuole sono invitate a seguire questo esempio, riconoscendo il diritto al congedo mestruale come segno di attenzione e rispetto per le esigenze delle giovani. La decisione del liceo artistico rappresenta un passo importante verso un'istruzione più inclusiva e sensibile alle diversità femminili.

Tutte le studentesse che – a giudizio del medico – hanno mestruazioni particolarmente dolorose, avranno riconosciute un totale di due assenze mensili non conteggiabili in sede di scrutinio finale per il calcolo del superamento del limite massimo annuale e, quindi saranno giustificate dalla stessa amministrazione scolastica. La decisione di introdurre il cosiddetto congedo mestruale è stata presa dal consiglio di Istituto del liceo artistico, musicale e coreutico “Walter Gropius” di Potenza, nell’ambito della riforma del Regolamento degli studenti della scuola. La proposta è arrivata alla scuola diretta da Paolo Malinconico dalla Consulta Provinciale degli Studenti del capoluogo lucano, con il supporto della Consigliera provinciale di parità di Potenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Congedo mestruale, ora lo introduce anche un liceo di Potenza: “Altri seguano il nostro esempio”

