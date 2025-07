Steel Hunters chiude i battenti: Wargaming abbandona il suo sparatutto PvPvE a tema mech dopo appena tre mesi di attività. L'azione si conclude il 8 ottobre, lasciando i fan un'ultima possibilità di vivere l'adrenalina dei combattimenti futuristici. Un progetto ambizioso, ma nonostante tutto, ha dimostrato che anche le battle tecno possono lasciare il segno. Restate sintonizzati per scoprire quali nuove sfide ci riserveranno in futuro.

Dopo poco più di tre mesi di attività, Steel Hunters si prepara a uscire di scena. Wargaming ha annunciato ufficialmente la chiusura del suo ambizioso sparatutto free-to-play, lanciato in accesso anticipato su PC il 2 aprile 2025. I server resteranno attivi fino all' 8 ottobre, offrendo ai giocatori un'ultima occasione per scendere in campo nei panni dei loro mech da combattimento prima dell'addio definitivo. Un progetto ambizioso, ma non sostenibile. Steel Hunters nasceva con l'obiettivo di coniugare combattimenti PvP e PvE in un'ambientazione futuristica, dominata da mech distruttivi e arene dinamiche.