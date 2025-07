Sottocorona | Qualcosa sta cambiando Sterzata nell' estate? Le previsioni

L’estate italiana si presenta con un volto nuovo: il cielo è quasi terso, le temperature sono gradevoli e le previsioni sembrano indicare un trend di stabilità. Ma cosa riserva il meteo per giovedì 10 luglio e oltre? Paolo Sottocorona su La7 ci svela che i cieli sono quasi liberi da nuvole, con qualche eccezione nel centro-est del Nord, mentre le temperature restano piacevoli. Venerdì 11 luglio, tuttavia, ci attende qualche novità...

Poche nuvole e temperature in linea con il periodo. È questa la situazione attuale del tempo ma quali sono le previsioni meteo di giovedì 10 luglio e dei giorni seguenti? Paolo Sottocorona su La7 spiega che i cieli italiani sono quasi del tutto sgomberi. Piccole, isolate eccezioni sulla zona centro-orientale del nord mentre continuano le " temperature accettabilissime". Venerdì 11 luglio troviamo "qualche nuvola in più" e "cominciano a comparire dei fenomeni" soprattutto sul Veneto, sul Trentino e in maniera isolata anche su altre zone alpine, spiega il meteorologo di La7. Parliamo di "fenomeni intensi", nulla sul resto del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it