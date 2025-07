Il petrolio è in lieve rialzo wti +0,13%

Il mercato del petrolio si risveglia con segnali di stabilità e lievi aumenti, spinti dall’ottimismo degli investitori europei. Il WTI si attesta a 68,47 dollari al barile, salendo dello 0,13%, mentre il Brent si posiziona a 70,33 dollari (+0,20%). In un contesto di volatilità, queste piccole variazioni suggeriscono una possibile ripresa dei prezzi, alimentando le speranze di un mercato più stabile e dinamico.

Petrolio in lieve rialzo al'avvio dei mercati europei: il WTI è scambiato a 68,47 dollari al barile in aumento dello 0,13%. Il Brent passa di mano a 70,33 dollari (+0,20%).

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

Il petrolio in rialzo a New York a 67,15 dollari. Quotazioni salgono dello 0,22% #ANSA Vai su X

Sale l'attesa per la Fed, dopo che la Banca del Giappone ha deciso di lasciare i tassi d’interesse invariati. Spread in lieve rialzo a 97 punti. Torna a salire il greggio, euro sopra 1,15 dollari Vai su Facebook

