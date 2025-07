Contratto Federculture per i lavoratori delle biglietterie dei musei civici milanesi Usb | Paghe su di 300 euro

Dopo due anni di lotte e mobilitazioni, i lavoratori delle biglietterie dei musei civici milanesi ottengono finalmente condizioni più giuste: grazie al nuovo contratto Federculture, le paghe salgono fino a 300 euro rispetto alle precedenti. Un traguardo importante, frutto di sacrifici e determinazione, che dimostra come la tutela del settore culturale possa fare davvero la differenza. Questa vittoria apre nuove speranze per tutti i professionisti impegnati nel cuore della cultura milanese.

Da settembre lavoratori delle biglietterie dei musei civici milanesi si vedranno applicare il contratto nazionale di lavoro di Federculture, l’unico davvero pensato per il settore culturale. E con paghe superiori anche di 300 euro rispetto a quelle previste dal Multiservizi, spesso scelto dai committenti con l’obiettivo di ridurre i costi. Un risultato, rivendica l’ Usb, ottenuto con “due anni di lotta serrata”, scioperi e incontri con i consiglieri e gli assessori alla Cultura e al Bilancio. Il bando d’appalto prevede anche, sottolinea il sindacato, “tutte le altre garanzie fondamentali” chieste in questi anni, “come il giusto inquadramento, la non ribassabilità della manodopera e le clausole sociali “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contratto Federculture per i lavoratori delle biglietterie dei musei civici milanesi. Usb: “Paghe su di 300 euro”

Musei Civici, nuovo bando. Sarà applicato il contratto Federculture - Il Comune di Verona conferma la propria attenzione per la valorizzazione dei Musei Civici, rispettando l'impegno preso con il nuovo bando SAR224 applicato al Contratto Federculture.

