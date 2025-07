Libri di scuola i prezzi crescono ancora Il governo aumenta il fondo per i meno abbienti le proteste | Non basta

I prezzi dei libri di scuola continuano a salire, nonostante l’aumento di quattro milioni di euro nel fondo destinato alle famiglie meno abbienti. Tuttavia, associazioni di editori, librai e studenti reclamano misure più incisive, come la detrazione fiscale per tutte le famiglie e una revisione degli strumenti di sostegno. La questione resta aperta: quali soluzioni adotterà il governo per alleviare realmente il peso delle spese scolastiche?

Il governo aumenta di quattro milioni di euro il fondo per l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie meno abbienti. Ma l’Associazione italiana editori, il Sindacato librai Confesercenti, l’Associazione librai italiani di Confcommercio insieme agli studenti e al Movimento 5 stelle chiedono ben altro: la detrazione delle spese per l’acquisto a favore di tutte le famiglie e un processo di revisione degli strumenti che erogano questi soldi “perché spesso – denuncia Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo di Aie – le famiglie non conoscono questa possibilità o ricevono i sostegni in ritardo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libri di scuola, i prezzi crescono ancora. Il governo aumenta il fondo per i meno abbienti, le proteste: “Non basta”

In questa notizia si parla di: libri - governo - aumenta - fondo

Sette milioni per i libri di testo, dieci per gli affitti universitari: il governo blinda il diritto allo studio ma stringe la morsa sui “fuoricorso” - Il governo dimostra impegno nel rafforzare il diritto allo studio con un investimento di 17 milioni di euro in tre anni, destinati a libri di testo e affitti universitari.

Sul caso dei fondi pubblici al cinema, il Governo intende andare fino in fondo. È arrivato il momento di mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità. Lo facciamo con determinazione, nel rispetto di chi lavora seriamente e per il bene del cinema italia Vai su Facebook

Libri di scuola, i prezzi crescono ancora. Il governo aumenta il fondo per i meno abbienti, le proteste:…; Scuola, caro-libri su dell’1,7%. Il governo aumenta le risorse per le famiglie meno abbienti; Libri di testo, incrementato il fondo per le famiglie meno abbienti. Valditara: “Risorse che compensano l’aumento dei prezzi deciso dagli editori”.

Scuola, caro-libri su dell’1,7%. Il governo aumenta le risorse per le famiglie meno abbienti - Il caro libri continua a premere sulle famiglie, sarà così anche a settembre per il rientro tra i banchi di scuola. Secondo ilmessaggero.it

Libri di testo, incrementato il fondo per le famiglie meno abbienti. Valditara: “Risorse che compensano l’aumento dei prezzi deciso dagli editori” - L’AIE, Associazione Italiana Editori, sostiene che l’aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2025 sia dell’1,7% per la scuola secondari ... Lo riporta tecnicadellascuola.it