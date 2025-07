Bufera su Nordio per il caso Almasri | il ministro sotto inchiesta Governo sotto osservazione

Una bufera si abbatte su Nordio: il caso Almasri mette sotto pressione il governo italiano e rischia di compromettere la sua credibilità internazionale. L’attenzione si concentra sul mancato arresto di un generale ricercato per crimini gravissimi, con implicazioni che potrebbero andare ben oltre i confini nazionali. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attesa e tensione, lasciando presagire ripercussioni significative per il futuro della giustizia in Italia.

ROMA – È un caso destinato a lasciare il segno nei rapporti tra l'Italia e la giustizia internazionale. Il mancato arresto di Najeem Osama Almasri, generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale per torture e omicidi, potrebbe costare caro al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il fascicolo è ora nelle mani del tribunale dei ministri, e nei prossimi giorni si attende la formalizzazione delle conclusioni. Ma gli elementi emersi negli ultimi mesi – e trapelati ora con maggiore chiarezza – mettono sotto pressione non solo il titolare di via Arenula, ma anche l'intera catena di comando politica e amministrativa del governo.

Dagli atti di chiusura indagini del tribunale dei ministri sul caso Almasri, nel procedimento che coinvolge il ministro della Giustizia Nordio, la premier Giorgia Meloni, il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, emerge un documento

