Juventus | Filip Kostic sfida per i bianconeri

Filip Kostic sta affrontando una vera e propria sfida con la Juventus: il serbo, deciso a consolidare il suo ruolo, desidera restare in bianconero dopo un anno di prestito. Le voci dei circoli online di Torino parlano di una sua volontĂ ferma, ma la decisione finale spetta a Damien Comolli e alla dirigenza. La prossima mossa potrebbe segnare il futuro di Kostic e della stessa Juventus in vista della prossima stagione.

Una scelta di carattere Filip Kostic è determinato a giocarsi le sue carte. Le voci che circolano nei circoli online di Torino segnalano la volontĂ del serbo di restare alla Juventus. Damien Comolli, al vertice del progetto bianconero, deve decidere se puntare su di lui. Dopo un anno in prestito,

