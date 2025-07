Fabio muore così poco dopo il dramma del papà Aurelio | una famiglia distrutta in poche ore

La tragedia ha colpito profondamente l’Italia: Fabio, 36 anni, e Aurelio Marchioni, 68, sono tragicamente scomparsi in circostanze drammatiche, lasciando una famiglia distrutta in poche ore. Questa vicenda sconvolgente, iniziata nel pomeriggio di martedì 8 luglio, ha suscitato un’ondata di commozione sui social, dove amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e messaggi di cordoglio. Una storia terribile che ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa.

Fabio, albergatore, è infatti rimasto vittima di un drammatico incidente. Il giovane, residente nella piccola comunità di Sestola sull'Appennino fra Modena e Bologna, si era tuffato in un fiume nella zona delle cascate del torrente Dardagna, in un punto in cui però le acque erano troppo base: ha battuto la testa sulle rocce, un impatto che si è rivelato fatale.