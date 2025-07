Auto 4x4 | i migliori fuoristrada del 2025

Alla scoperta dei migliori fuoristrada del 2025: un universo di auto 4x4 che, tra potenza e affidabilità, si prepara a conquistare anche gli appassionati più esigenti. In attesa delle rivoluzioni elettriche, il mercato europeo punta su modelli classici, spesso rinnovati e pronti a sfidare ogni terreno. Scopriamo insieme le eccellenze che fanno della passione off-road un’esperienza senza confini.

In attesa delle novità elettriche, l'offerta offroad per il mercato europeo punta sui modelli più tradizionali e longevi, in alcuni casi recentemente rinnovati.

