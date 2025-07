Pirelli a Goodwood il P Zero con il 70% di materiali naturali e riciclati

Nel cuore delle colline del Sussex, tra auto leggendarie e icone del motorsport, il Goodwood Festival of Speed si conferma come vetrina d’eccezione per l’innovazione. Quest’anno, Pirelli sorprende il mondo con il nuovo P Zero, il primo pneumatico al mondo con oltre il 70% di materiali naturali e riciclati, un passo decisivo verso un futuro più sostenibile. Un risultato che segna un importante traguardo nel settore automotive…

Sulle colline del Sussex, tra auto a sogno e grandi nomi del motorsport, il Goodwood Festival of Speed si conferma anche quest’anno il palcoscenico ideale per guardare al futuro. Oggi è il turno di Pirelli, che presenta ufficialmente al pubblico il primo pneumatico al mondo destinato al mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati. Un primato assoluto che si concretizza nel nuovo P Zero sviluppato per JLR (Jaguar Land Rover), protagonista delle attività Pirelli al Festival. Montato in una prima fase su alcuni cerchi da 22” della gamma Range Rover, il nuovo pneumatico integra innovazioni significative: gomma naturale certificata FSC (Forest Stewardship Council), silice da lolla di riso, acciaio riciclato da rottami ferrosi, nerofumo circolare ottenuto da olio di pirolisi, bio-resine e polimeri ricavati da oli da cucina usati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pirelli, a Goodwood il P Zero con il 70% di materiali naturali e riciclati

In questa notizia si parla di: pirelli - goodwood - zero - materiali

Pirelli, a Goodwood il P Zero con il 70% di materiali naturali e riciclati; Pirelli P Zero FSC, oltre il 70% di materiali naturali e riciclati per Jaguar Land Rover; Nasce la gomma circolare non solo nella forma.

Pirelli P Zero, ecco la versione per Jaguar Land Rover con il 70% di materiali riciclati - Il pneumatico assicura prestazioni top usando materiali innovativi come bio- Lo riporta msn.com

Pirelli presenta il primo pneumatico con oltre il 70% di materiali naturali e riciclati - Pirelli ha annunciato il lancio del primo pneumatico di serie con un contenuto superiore al 70% di materiali di origine naturale e riciclati. Come scrive msn.com