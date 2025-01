Addio Kvara annuncio dalla Francia | non è a Parigi! Ecco cosa sta succedendo

Leggi su Spazionapoli.it

L’ditskhelia al centro del dibattito: ma dov’è adesso il georgiano? Non in, arrivano le ultime sull’affare., ormai ci siamo. Da qualche giorno non si fa altro che parlare di quella che è una cessione importante per il Napoli, con uno dei migliori calciatori in rosa che saluterà la squadra azzurra per dirigersi verso.Le parti hanno trovato l’accordo già da qualche giorno, si stanno ancora limando i dettagli dell’ma è tutto fatto: Khvichatskhelia non terminerà la stagione con il Napoli.Eppure, ci sono una serie di dettagli che stanno emergendo proprio in queste ore: è diventato virale il video del georgiano al Murales di Maradona, un ultimo saluto ad uno dei luoghi calcisticamente più iconici di Napoli.Molto pensavano che proprio quello sarebbe stato il segnale che avrebbe indicato di lì a pochissimo la sua partenza per: non è cosi.