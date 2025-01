Oasport.it - A che ora Bolelli/Vavassori-Darderi/Hidalgo, Australian Open 2025: dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 17 gennaio, il doppio formato da Simonee da Andreaandrà nuovamente in scena. I due azzurri affronteranno una specie di derby nel secondo turno degli, visto che gli avversari saranno l’italo-argentino Lucianoe l’ecuadoriano Daniel.La coppia tricolore, andò in finale l’anno passato in questo torneo, è fermamente convinta di voler replicare e se possibile puntare a centrare il bersaglio grosso. L’esordio è stato convincente e contro gli avversari citati si vorrà replicare. Gli azzurri hanno messo in mostra degli ottimi miglioramenti in risposta e il match in questione sarà un bel test in vista di quel che sarà.sono consapevoli delle loro qualità e, vista la loro testa di serie (n.3), vogliono onorarla per far vedere quanto sia consistente il peso della propria candidatura al successo finale.