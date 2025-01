Bergamonews.it - A Bergamo un nuovo protocollo per la prevenzione delle truffe agli anziani. In arrivo 31 nuove telecamere

. Nella mattina di mercoledì 15 gennaio in occasione di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica il prefetto diLuca Rotondi e la sindaca del capoluogo Elena Carnevali hanno siglato ild’intesa per le modalità di attuazione del progetto per la, che mira a tutelare i cittadini più vulnerabili della comunità.Ilsi inserisce in un piano più ampio promosso dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa “e contrasto”, che prevede un contributo dello Stato destinato alla realizzazione di iniziative mirate a sensibilizzare, informare e proteggere glicontro i rischi di frodi e raggiri.LaNel 2025 le risorse saranno impiegate dal Comune, a cura dell’assessora alle Politiche Sociali Marcella Messina, per campagne informative rivoltee ai loro familiari, distribuzione di materiale divulgativo, organizzazione di incontri pubblici con espertiforze di polizia e psicologi per riconoscere e prevenire tentativi di truffa, attività di supporto psicologico e legale alle vittime.