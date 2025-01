Oasport.it - Volley femminile oggi in tv: orari turno infrasettimanale A1, ordine delle partite, streaming

mercoledì 15 gennaio va in scena la 18ma giornata della Serie A1 di: ci attende una ricchissima serata con ben settein calendario (una inizierà alle ore 20.00, le altre sei incominceranno alle ore 20.30).da non perdere per il campionato, che si avvicina al giro di boa del girone di ritorno e si fa sempre più incandescente. Ci aspettano alcune sfide particolarmente interessante e che andranno seguite attentamente, anche perché avranno un impatto importante sulla classifica.La capolista Conegliano ospiterà Vallefoglia andando a caccia dell’ennesima vittoria per rafforzare il primo posto in classifica generale, mentre le altre tre big del torneo saranno impegnate in trasferta: Milano cercherà un risultato importante sul campo di Firenze, Scandicci sarà motivata a espugnare la tana di Talmassons, Novara farà visita a Cuneo in un sempre sentito derby piemontese.