Anteprima24.it - VIDEO/ Kvara davanti a Diego: il gesto che emoziona Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn unache dorme, Kvichatskhelia ha scelto di congedarsi in modo simbolico, recandosial murales di Maradona.C’è unche ha fatto il giro del web, ma soprattutto ha colpito al cuore dei tifosi del: alle tre di notte, accompagnato solo da un fotografo, il talento georgiano è apparsoal murales dedicato aArmando Maradona, nei Quartieri Spagnoli, un luogo che per i tifosi azzurri è sacro. Con una felpa blu e il cappuccio alzato,ha voluto salutare così una città che lo ha accolto come un figlio.in piedi, immobile, con lo sguardo rivolto verso l’immagine di. Non una parola, non uneclatante, solo il peso del simbolo che si respira in quel luogo.L’omaggio al Pibe de Oro, che gli ha iispirato anche il soprannome “dona”, chiude il suo capitolo napoletano, lasciando un ricordo carico di emozione nel cuore dei tifosi.