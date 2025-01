Laprimapagina.it - Valentina Stella torna al Teatro Cilea con lo spettacolo “Nannì”: un viaggio nella tradizione napoletana

La celebre interprete, una delle voci più amate del panorama musicale partenopeo e nazionale, risul prestigioso palco deldi Napoli con il suo”, tratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso anno.L’evento è in programma il 18 e 19 gennaio 2024, con inizio degli spettacoli fissato per le ore 21:00. I biglietti sono già disponibili in prevendita: 25 euro per i posti in platea e 21 euro per la galleria.Un omaggio a Napoli e alle sue emozioni“” è un racconto musicale che attraversa le melodie classiche napoletane, toccando i grandi autori come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Bruno Lanza, fino ad arrivare a Pino Daniele e Mario Merola. Il titolo del concerto richiama il brano dedicato alla madre dell’artista, un omaggio struggente alla forza e alla resilienza delle donne di Napoli.