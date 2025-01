Lanazione.it - Ultraleggero precipita durante le fasi di atterraggio. Tragedia sfiorata

Capannoli (Pisa), 15 gennaio 2025 –nel pomeriggio di oggi a Capannoli, dove unto nei pressi dell’Aviosuperficie Valdera. Per cause ancora da accertare, il velivolo ha impattato nel terrapieno della carreggiata della Sp 64. Il fatto è accadutole procedure di. L’si è quindi schiantato al suolo, ma le due persone che in quel momento si trovavano a bordo sono rimaste incolumi. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento e collaborato con il 118 e le forze dell'ordine intervenute.