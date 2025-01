Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Scudo penale per le forze dell’ordine? Ma quale garantismo, questi somari non si rendono conto delle conseguenze”

“Non c’è alcun bisogno di unoper le, per la semplice ragione che, come al solito,che fanno le leggi sulla giustizia e sulla sicurezza non sidi quello che fanno. Pensano di fare norme, tra virgolette, garantiste senza sapere cos’è il“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco, rispondendo a Lilli Gruber che gli chiede se c’è davvero bisogno delloper gli agenti in servizio, provvedimento a cui starebbe lavorando il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al fine di tutelare lecoinvolti in incidenti di piazza e in reati.Il direttore del Fatto spiega cosa accadrebbe se andasse in porto lo, che potrebbe concretizzarsi in un decreto o in un emendamento di un disegno di legge: “Se c’è un morto a cui dare giustizia e di cui stabilire chi è il colpevole, bisogna comunque ascoltare il poliziotto che gli ha sparato.