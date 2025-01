Game-experience.it - Tales of Graces f Remastered, la recensione

Quella diof è una delle saghe storiche Bandai Namco, una di quei franchise capaci di mandare in subbuglio la fanbase all’annuncio di ogni nuovo episodio. Questo succede tanto per le major release, ovvero per gli episodi capaci di proseguire l’arco narrativo principale, tanto per le varie ri-edizioni dei primissimi capitoli. Ciò è stato valido, tanto perof Arise, ultimo capitolo (in ordine cronologico della saga), quanto perof Symphonia, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Ed è appunto per tenere a bada la fanbase, in attesa del prossimo capitolo “canonico”, che Namco Bandai ha programmato l’uscita di questoof. Si tratterà dunque dell’ennesima operazione nostalgia o di una vera e propria release canonica degna di nota? La verità, spesso e volentieri, sta nel mezzo: scopriamone dunque di più con la nostraof