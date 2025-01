Ilrestodelcarlino.it - Spacciavano eroina e hashish: a processo

Uno girava con mezzo etto dinascosto negli slip, l’altro pensava a spacciarla. Una volta sopresi dai carabinieri, era scattata l’indagine che aveva permesso di portare alla luce ben 700 cessioni di droga per un totale di 21.500 euro. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 46enne di Montappone e un 39enne di Massa Fermana sono stati rinviati a giudizio. Entrambi finiranno a sbarra per rispondere del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. L’operazione era stata messa segno dai militari del Nucleo operativo e radiomobile - sezione operativa della Compagnia di Macerata, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri avevano condotto una prolungata e articolata indagine di polizia giudiziaria che aveva consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio attuata da entrambi gli arrestati, nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2023.