Ilrestodelcarlino.it - Riprendono i lavori per le tubature: disagi

"Siamo consapevoli deiche dovranno affrontare i cittadini e i commercianti e chiediamo la collaborazione di tutti: si tratta di un intervento che non poteva essere più rinviato e che garantirà l’erogazione di un bene primario come l’acqua". Parole dell’assessore alla Viabilità, alle Manutenzioni e al Decoro Romolo Cipolletti, nell’annunciare la ripresa delle operazioni di sostituzione del tratto più vetusto della condotta idrica del centro di Falconara, che corre lungo via Bixio. In seguito all’ovvia pausa natalizia e lo stop al cantiere per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in città, gli interventi ripartiranno martedì prossimo. Dopo essere intervenuti lungo la strada tra via Manara e via Cairoli, nel periodo compreso tra metà ottobre e fine novembre, gli operai incaricati da Viva Servizi si metteranno al lavoro per sostituire il tratto successivo, quello compreso tra via Cairoli e via IV Novembre, che passa lungo l’isola pedonale.