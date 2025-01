Bergamonews.it - Retegui è tornato (e serve come il pane). Pasalic in difficoltà, Samardzic porta vivacità e spunti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Le pagelle di Atalanta-Juventus 1-1: tutti i voti ai nerazzurri che impattano contro i bianconeri.Atalanta-Juventus 1-1, le pagelleCarnesecchi 7 – Piazza il solito paratone decisivo di rito a ridosso dell’intervallo e pure dopo sul quasi-gol è bravo a tirarla fuori e non stare a guardarla. Decisivo anche su Locatelli e Koopmeiners nel finale.Scalvini 6 – Parte bene, poi cala quando la Juve prende il sopravvento nel primo tempo e nella ripresa perde ancora un po’. Ha più di un alibi.(80’ Hien ng)Djimsiti 6.5 – Lottatore: anche con dieci punti al sopracciglio non fa mancare la sua presenza. E non è certo banale.Kolasinac 6 – Un paio di ripiegamenti difensivi provvidenziali per fermare le ripartenze. Giallo pesante: salterà il Napoli. Forse si poteva evitare.Zappacosta 5.5 – Troppo poco brio sulla fascia, offre poche soluzioni.