Nuova Virtus il ko brucia | Adesso subito il riscatto

C’è amarezza in casadopo la sconfitta nello scontro diretto per i piani altissimi del torneo di basket femminile di serie B contro Valdarda. Le cesenati si sono arrese tra le mura amiche 50-63 (16-13; 26-31; 42-49) dopo un ottimo avvio di gara che aveva messo in luce per l’ennesima volta in questa stagione le qualità di un gruppo giovanissimo e di talento. Qualità che però si sono offuscate nel corso del match, in particolare davanti a una difesa a zona mista messa in campo dalle ospiti che hanno saputo togliere i punti di riferimento alla squadra di coach Luca Chiadini. "E’ una sconfitta che– analizza il tecnico – soprattutto per via dell’ottimo momento che stavamo attraversando. Sappiamo bene che i nostri obiettivi sono in ottica pluriennale e che il roster ha un’età media appena superiore ai vent’anni, ma ci siamo presentati alla sfida da terzi in classifica a parimerito e con soli due punti da recuperare sulla seconda, consapevoli di non essere lì per caso.