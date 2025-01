Metropolitanmagazine.it - Modà annunciano l’uscita del nuovo album “8 Canzoni”

A seguito del ritorno alla dimensione live con l’evento allo Stadio di San Siro, La Notte Dei Romantici il prossimo giugno, e la partecipazione al Festival Di Sanremo 2025 con il brano Non Ti Dimentico, inella giornata odierna hanno annunciatodel, 8rivelati titolo e data d’uscita delIl 14 febbraio (data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), è prevista la release del nono lavoro in studio nel quale sono contenuti brani che fotografano perfettamente chi sono ioggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera. Kekko e soci torneranno al Festival per la quinta volta in carriera dopo “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Se si potesse non morire” nel 2013, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e “Lasciami” nel 2023.