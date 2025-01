Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurro tra pochi minuti in campo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:27ha il tennis per stare comodamente nei primi 30 giocatori ATP. All’esordio ha sconfitto il belga David Goffin e si è guadagnato la chance di eguagliare il miglior risultato in uno Slam della carriera, ottenuto agli2023 così come agli USdello stesso anno.03:25 Occasione della vita dunque per il perugino, fortunatissimo a finire da LL contro Dimitrov, infortunato.03:15 Chiude la polacca! Tra non molto inFrancesco!!02:31 Frech-Blinkova 0-6, 6-0. Il tennis femminile riserva sempre punteggi particolari. Poi!02:17 C’è stato un piccolo ritardo per via della pioggia, che oggi purtroppo sarà protagonista: Frech-Blinkova 0-6, 1-0. Poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno tra Francescoe Benjamin, valido per il 2° turno degli, tabellone maschile.