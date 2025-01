LIVE – Conegliano-Vallefoglia 25-16 25-18 22-25 25-19 | Serie A1 volley femminile 2024 2025 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale della sfida tra, match valido per la 18ª giornata diA1 di. Le pantere di Daniele Santarelli stanno continuando, anche in questo avvio di, a dominare il campionato. De Gennaro e compagne occupano il primo posto in classifica con 48 punti e sei lunghezze di vantaggio su Scandicci seconda con anche una partita in più da giocare. L’Imoco arriva dal convincente successo in casa di Bergamo e dalla vittoria 3-0 in casa di Mladost in Champions League, uno degli obiettivi stagionali insieme alla Coppa Italia, dove in semifinale affronterà Novara. Al PalaVerde arriva, che ha battuto sabato scorso Talmassons in casa e si trova all’ottavo posto, ultimo buono per disputare i playoff, con cinque punti di vantaggio su Pinerolo.