Iltempo.it - Landini e gli scontri, a chi va intitolata la piazza

Io che non credo alle coincidenze registro il pericolo di unapolitica camuffata da qualcos'altro. Unaviolenta e coperta dal silenzio dei partiti di opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte in testa. La leader del Pd non solo non condanna le violenze contro la polizia e i carabinieri, perpetrate in nome di un inesistente popolo pro Ramy che ha preso il posto del popolo pro Pal, ma addirittura accusa il governo di strumentalizzare la violenza che vediamo ormai ogni giorno. Una violenza seguita in modo inquietante allo scellerato appello del segretario della Cgil Maurizio, in cerca di un ruolo politico, di rivolta sociale. È a lui che andrebbelache ormai vediamo quotidianamente. All'insopportabile ipocrisia di partiti e movimenti sindacali che si appropriano della Costituzione e invece hanno come unico obiettivo destabilizzare l'Italia per colpire il governo di Giorgia Meloni.