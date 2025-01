Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle vuole fare punti anche fuori. A Vigevano per vendicare l’andata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Compleanni in viaggio per lo staff tecnico: ieri Spiro Leka ha varcato la soglia dei 60, mentre oggi Giacomo Baioni ne festeggia 49. Ai giocatori biancorossi, il coach e il suo vice chiedono solo un regalo: vincere la partita di stasera per poter poi brindare insieme. Verrà alzata alle ore 21 la palla a due sul campo di: un match che solo per un caso fortuito, visto il calendario asimmetrico, capita alla seconda giornata, esattamente come nel girone di andata. Un brutto ricordo per la truppa biancorossa, sconfitta per 67-80 in una serata che fece capire a tutti le difficoltà della squadra dopo un illusorio blitz nell’esordio di Nardò. Sono passati ormai tre mesi da quella serata e molte cose sono cambiate per la, oggi nel gruppo c’è maggior consapevolezza delle proprie potenzialità, che viene da un’organizzazione semplice ma efficace.