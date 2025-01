Ilgiorno.it - La signora delle lampadine. A 95 anni dietro il bancone: "Il mio desiderio del 2025 è solo il rinnovo dell’affitto"

Leggi su Ilgiorno.it

"Non vedo più. Ma la mia testa funziona ancora ed è sempre dura". Parla in maniera pacata, scandendo ogni parola, fiera della sua storia e del negozio del quale conosce ogni angolo a memoria. La ““ di corso Garibaldi ha iniziato il nuovo anno come sempre,ildi “Centro Luce Acqua Gas“ al civico 11, a due passi dal Teatro Strehler. Si chiama Franca Re Dionigi e compirà 96il prossimo 21 agosto. "Non mollo. Questa è la mia seconda casa – racconta –, aperta da mio padre Umberto nel 1939 in uno spazio dello stesso palazzo, all’angolo con l’allora via Degli Angioli" e trasferita pochi metri più in là negliSettanta, in un locale dello stesso caseggiato di proprietà del Comune. Ilè un anno importante "perché avrò finalmente la targa di bottega storica che aspettavo da tanto", annuncia la novantacinquenne.