Ilfattoquotidiano.it - Kolo Muani alla Juventus: decisiva una telefonata di Thiago Motta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è un nuovo giocatore della: il francese arriva a Torino in prestito secco dal PSG. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte atterra in Italia nel pomeriggio, poi svolgerà le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente bianconero ed essere subito a disposizione della squadra. Il 26enne era stato anche l’oggetto del desiderio del Milan (così come Marcus Rashford), mafine unaconè stataper convincerlo a sposare la causa della. Il destino però ha voluto che il primo match del 26enne con la sua nuova squadra fosse proprio contro i rossoneri, in quella che sabato 18 gennaio sarà un’importante sfida in ottica qualificazioneprossima Champions League (la Juve è al quinto posto con 34 punti, il Milan ne ha 31 ma con una gara in meno).