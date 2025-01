Lapresse.it - Inghilterra, 84enne mette in fuga un rapinatore in lavanderia

Leggi su Lapresse.it

Un uomo di 84 anni, Ron Croker, ha messo inunusando solo un paio di jeans in unaa gettoni a Maltby, una città nel nord dell’. È accaduto lo scorso 7 gennaio alle 7 del mattino. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza della.L’anziano stava lavando i panni quando il, il cui volto era parzialmente coperto, è entrato nellae ha chiesto a Croker di consegnargli i soldi. Croker ha affrontato ilmentre teneva in mano un paio di jeans. Dopo il tentativo iniziale, ilè rientrato nel locale, dove Croker lo ha affrontato di nuovo e gli ha fatto oscillare i jeans vicino alla testa. Un uomo di 42 anni è stato arrestato e accusato di tentata rapina ed è stato trattenuto in custodia cautelare dalla polizia del South Yorkshire.